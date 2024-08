Hamme: 60-jarige man levensloos aangetroffen in vijver

In de Petrus Van Der Jeugdlaan in Hamme is gisteravond het levenloze lichaam van een man aangetroffen in een vijver achter een woning. Alles wijst op een spijtig ongeval. Het was rond half acht 's avonds dat de hulpdiensten opgebeld werden voor een man die aangetroffen werd in een vijver. De persoon was reeds overleden, maar de politie bleef ter plaatse om de vaststellingen te doen. Alles wijst op een spijtig ongeval, maar wat er net gebeurde is nog niet duidelijk. Het parket van Oost-Vlaanderen kwam ook ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen en een onderzoek te voeren.