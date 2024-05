Halve dorpscentrum van Vrasene hangt vol met mest

In Welle, bij Denderleeuw is dat, heeft een vrouw zware schade aangericht in de wasstraat van een carwash. De oudere vrouw reed met haar wagen de carwash in en gaf om een onbekende reden plots gas. Hierdoor schoot de auto 30 meter vooruit en nam een deel van de installatie mee, die boven op haar voertuig terecht kwam. De brandweer moest ter plaatse komen om de vrouw te bevrijden, zij werd in shock afgevoerd naar het ziekenhuis. Door het ongeval zal de carwash zal wellicht enkele weken moeten sluiten, want een groot deel van de installatie zal moeten vervangen worden.