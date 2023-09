Hallucinante video van vechtpartij aan GO! Atheneum in Ninove, parket start onderzoek

Er is opnieuw een hallucinante video opgedoken van een vechtpartij na schooltijd. Deze keer vonden de feiten plaats aan het GO! Atheneum in Ninove, gisteren in de namiddag. Verschillende scholieren gaan een meisje te lijf. Het meisje krijgt een aantal harde vuistslagen op het hoofd, ook van jongens. Wat er voorafgaand gebeurd is, is niet duidelijk. Het is niet de eerste keer dat er zwaar gevochten wordt aan de school in Ninove. Volgens Guy D'haeseleer van Forza Ninove is dit al het derde incident sinds de start van het schooljaar. Hij vraagt aan de burgemeester om hard op te treden. Tania De Jonge, burgemeester van Ninove, doet wat ze kan, zegt ze. Ondanks een tekort aan agenten wordt er iedere dag gepatrouilleerd aan de scholen. Ze wil de vechtersbazen ook een plaatsverbod geven. Maar ze kan dat niet altijd, omdat het parket de identiteiten van de leerlingen niet altijd prijsgeeft, omdat ze minderjarig zijn. De school heeft de betrokken leerlingen van deze vechtpartij alvast een sanctie opgelegd. Meer duiding vanavond in het TV Oost Nieuws om 18u30.