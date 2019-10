En wie denkt dat Halloween een feest is dat alleen door de jongere generaties wordt gevierd, die is mis. In Dendermonde woont een koppel kranige zeventigers die al twintig jaar lang met Halloween hun huis versieren. Een uit de hand gelopen traditie. De voortuin van de twee wordt stilaan te klein voor al hun spookmateriaal. Maar we gaan door tot we erbij neervallen, zeggen ze zelf.