Dit zal bekend in de oren klinken voor veel jonge ouders. Meermaals per nacht het bed uit moeten om naar de kinderkamer te gaan. En maanden aan een stuk geen oog dicht doen. Ook Hugo, zanger uit Belsele, maakte het mee met zijn kindjes van toen één en tweeënhalf jaar oud. Hij leefde toen naar eigen zeggen in een waas en hij was helemaal uitgeput. Over die vele slapeloze nachten en vermoeiende periode schreef hij een lied: "Bleek". En hij kon niemand minder dan Guido Belcanto strikken voor het refrein in te zingen.