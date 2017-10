Human Interest Halloween, dat is griezelen op school zonder de kleintjes bang te maken

Misschien is uw dochter, of zoon vanochtend naar school vertrokken als spook of met een ander griezel kostuum aan. Halloween staat voor de deur, en dat werd op veel scholen vandaag al gevierd. Een echte traditie is het. Wij gingen spinnen maken en pompoenen snijden in een basisschooltje in Appels bij Dendermonde.