En dan neem ik je nog even mee naar de rode loper, voor veel Vlaamse showbizz-sterren en een volkstoeloop van enkele honderden fans. Aan het cinemacomplex Kinepolis in Antwerpen is 'H.I.T.' in première gegaan, de gloednieuwe actiekomedie van de Vlaamse schlagergroep De Romeo's. Samen met de rest van de cast arriveerden de drie leden van de groep in een gloednieuwe feestbus, en ze kregen al meteen een ster uit handen van het ontvangstcomité. Daarna mochten ze over de rode loper het gebouw binnen. Van Willy Sommers tot Sergio, Lindsay, Nicole & Hugo, Lisa Del Bo, Luc Steeno en Jo Vally, allemaal spelen ze een rolletje in de film, die voor een groot deel in onze streek is opgenomen. En dat is geen toeval, zo vertelt regisseur Matthias Temmermans.