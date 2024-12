Half miljoen euro voor toekomstige MAP-Mercator, dat over een jaar opent

Het nieuwe Mercatormuseum in Sint-Niklaas krijgt straks een half miljoen euro van Vlaanderen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. De subsidie dient voor het project ‘Mercator’ van Toerisme Vlaanderen. Dat project omvat een nieuw Mercatormuseum in Sint-Niklaas en een aantal publieksinitiatieven in Mercators geboorteplaats Rupelmonde. Volgend jaar, in december, zal het nieuwe cartografiemuseum openen. Dat wordt meer dan 1.000 vierkante meter groot en er zullen zo'n 400 kaarten, atlassen, globes en instrumenten te zien zijn, waaronder ook vier Vlaamse topstukken. En dat in een innovatieve en multimediale omgeving. De ontwerpers van het museum hebben onder andere ook een verdieping van het MAS in Antwerpen vorm gegeven.