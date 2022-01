Half miljoen euro voor restauratie herenhuis Janssens in Sint-Niklaas

In de Schaarbeekstraat in Melsele is een bijzondere archeologische site blootgelegd: een grafheuvel van 17 meter diameter, omringd door 280 palen, die vermoedelijk dateert van 1 tot 2000 jaar voor Christus. De omvang van het graf en de opbouw ervan is uitzonderlijk. Slechts 1 op de 100 van de ontdekte grafheuvels in Vlaanderen is van die grootorde en wijst erop dat er een belangrijk iemand is begraven.