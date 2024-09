Habemus papam! We hebben een nieuwe Vlaamse regering

De onderhandelingen hebben lang geduurd, langer dan verwacht, maar er is nu eindelijk een Vlaams regeerakkoord. Dat nieuws maakten de N-VA, Vooruit en cd&v zaterdagochtend bekend na een zoveelste marathonvergadering. De leden van cd&v hebben zonet op een congres de deelname van hun partij aan de nieuwe Vlaamse regering goedgekeurd, net als N-VA deze middag. Gisteravond had Vooruit al groen licht gegeven. Ook de ministerportefeuilles zijn verdeeld. Al wou formateur Matthias Diependaele daar gisteren nog niet veel over lossen.