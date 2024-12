Haasdonkenaren boos over verhuis van wekelijkse zondagsmis naar Kruibeke

In de Sint-Jacobuskerk van Haasdonk vindt overmorgen de allerlaatste eucharistieviering plaats. De vieringen worden vanaf volgend jaar geschrapt in de Beverse deelgemeente. De gelovigen moeten dan uitwijken naar Kruibeke voor hun wekelijkse mis. De parochianen zijn bijzonder teleurgesteld over deze beslissing. Het is hen pas twee weken geleden verteld en ze hebben geen inspraak gehad. Bovendien loopt de kerk in Haasdonk nog goed vol. Iedere week komen er zo'n 120 mensen langs. En maar weinigen zien het zitten om naar Kruibeke te gaan.