Haasdonk klopt KSK Beveren op eigen Freethiel: 1-2

Op de wereldkampioenschappen G-baanwielrennen in het Braziliaanse Rio de Janeiro heeft Ewoud Vromant zilver veroverd op de individuele achtervolging. Het WK in Rio is een belangrijke test, zo'n vijf maanden voor de Paralympische Spelen in Parijs. En die kon niet beter beginnen voor Ewoud Vromant. In zijn lievelingsnummer, de drie kilometer individuele achtervolging, reed de renner uit Woubrechtegem in de kwalificaties al een persoonlijk record. Goed voor een finaleplek. Maar daarin was de Fransman Alexandre Léauté iets te sterk. Hij ging met het goud aan de haal, Vromant pakt dus zilver. Meteen een medaille op de openingsdag, maar toch blikt hij terug met gemengde gevoelens.