We sluiten af met een erg zoete kerk in Lokeren. Niet de echte Sint-Laurentiuskerk, maar een maquette in peperkoek. Lokeraar Tino werkt in de chemiesector, maar gebruikt zijn talent voor precisie ook in de keuken om te bakken. Het is al een passie sinds zijn kindertijd en nu daagt hij zichzelf uit om creatief uit de hoek te komen. Vorig jaar een simpel peperkoekenhuisje, dit jaar een kerk en de opties voor volgend jaar staan al open.