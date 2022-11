Haaltert opent dan toch geen rouwregister voor overleden Minister van Staat Paula D'Hondt

In Sinaai is gisteravond een dronken bestuurder met z'n auto in de gevel van een woning gereden. Het ongeval gebeurde in de Molenstraat, iets na zeven. Na de klap snelden de bewoners van het huis naar buiten. Ze zagen meteen dat de bestuurder dronken was en te voet probeerde te vluchten. De man kon staande gehouden worden. Hij werd niet veel later ter verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kwam de woning stutten. De bewoners konden na controle wel in hun woning blijven.