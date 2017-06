Haaltert mist dan toch geen 3,4 miljoen euro aan belastinginkomsten

De natuurorganisatie Natuurpunt vraagt extra aandacht voor de vijgenskeletteermot. Nooit van gehoord zegt u, en dat kan wel, want het beestje komt van het Middellands Zeegebied. Maar net als de buxusmot, die in geen tijd ons land wist te veroveren en de buxus kaalvreet, is nu ook deze vijgenskeletteermot aan een expansie begonnen. Omdat vijgenbomen meer en meer in onze tuinen worden geplant, krijgt de soort meer mogelijkheden. De schade aan de bomen blijft gelukkig beperkt en een behandeling is dus niet nodig, zegt Natuurpunt, maar de organisatie wil wel verspreiding van deze mot in kaart brengen.