In Haaltert is er een nieuwe politieke partij opgericht. (H)eerlijk is de naam. Een onafhankelijke partij die vindt dat het hoog tijd is voor verandering in de gemeente. Want de voorbije jaren is de Haaltert te vaak negatief in het nieuws gekomen met politieke machtsspelletjes. (H)eerlijk Haaltert wil meer openhied, positiviteit en transparantie.