'Haal DE LIJN over de brug' wil betere busverbindingen aan station van Temse

Een motorrijder is omgekomen na een zware klap tegen een boom in Moerzeke. De man van 63 was met zijn motorfiets uit de bocht gevlogen. Het ongeval gebeurde gisteravond rond acht uur in de Hammestraat. De motard reed in de richting van Hamme toen het in de bocht ter hoogte van Overdijk mis ging. De man ramde frontaal een boom kwam zwaar ten val. Buurtbewoners belden de hulpdiensten. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Maar uiteindelijk is hij aan zijn verwondingen bezweken. Het parket heeft geen verkeersdeskundige aangesteld omdat er geen andere weggebruikers betrokken waren bij het ongeval.