Gynaecologen AZ Lokeren stappen op uit onvrede

De coronacijfers in onze ziekenhuizen blijven ondertussen verder de hoogte in gaan. Er liggen vandaag exact 200 COVID-patiënten in onze streekziekenhuizen, dat zijn er 3 meer dan gisteren. Die stijging is vast te stellen in de Aalsterse ziekenhuizen en in het AZ Nikolaas. Elders blijft de situatie ongeveer stabiel. En ook op de dienst intensieve zorg is er een flinke stijging naar 31 patiënten, dat zijn er 5 meer dan gisteren. Ook daar zien we stijgingen in Aalst en in Sint-Niklaas, en ook in Zottegem.