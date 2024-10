Alle ogen waren gisteren gericht op Guy D'haeseleer van Forza Ninove. En hij heeft het onmogelijke mogelijk gemaakt. Hij is straks de allereerste extreemrechtse burgemeester in ons land. Met zijn partij Forza Ninove haalde hij gisteravond bij de verkiezingen in zijn gemeente een absolute meerderheid binnen. Een rollercoaster van emoties, met een groot feest tot gevolg bij Forza Ninove.