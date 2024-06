Vlaams Belang-kopstuk Guy D’haeseleer heeft deze ochtend zijn stem uitgebracht in het stemlokaal in zijn woonplaats Neigem, de kleinste deelgemeente van Ninove. D'haeseleer is Oost-Vlaams lijsttrekker voor het Vlaams parlement. "Wachten tot de eerste uitslagen binnenkomen, is heel stresserend", aldus D'haeseleer.