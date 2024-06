Guy D'haeseleer, Vlaams lijsttrekker voor het Vlaams Belang in Oost-Vlaanderen, ging vanmorgen stemmen in zijn Ninove. Bij de vorige verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, haalde hij daar net geen 40% van de stemmen. Hij hoopt op nog meer vandaag, want hij is ervan overtuigd dat Vlaams Belang de winnaar van de verkiezingen wordt.