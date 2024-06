Ja, en ook Groen is dé grote verliezer van deze verkiezingsdag. In de Kamer haalt het voorlopig 5 procent. Dat is een kleine daling tegenover de vorige verkiezingen. Maar vooral in het Vlaams parlement krijgt de partij klappen. Daar zakken ze naar 7 procent, da's 3 procent minder dan in 2018. Het wordt daarmee de kleinste partij in Vlaanderen. Toch zijn ze bij Groen verrassend tevreden met deze resultaten. We scoren beter dan in de peilingen, zegt de partij, en daar houden ze een goed gevoel aan over.