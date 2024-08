Guy D'haeseleer trekt lijst Forza Ninove met achttien nieuwe kandidaten: "Cordon naar de prullenmand verwijzen"

Een mix van aanstormende politieke talenten en mensen die hun strepen al verdiend hebben. Zo omschrijft Forza Ninove-kopman Guy D'haeseleer de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober. Op de lijst staan drie parlementsleden: Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot en Werner Somers. En van de nieuwkomers is de meerderheid vrouw. D'haeseleer schat zijn kansen goed in. De Ninovieter is klaar voor een volledig nieuw beleid, klinkt het. Morgen meer op het TV Oost nieuws om 18u30.