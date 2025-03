Guy D'haeseleer officieel benoemd tot burgemeester van Ninove: "Blij dat het hoofdstuk achter de rug is"

Guy D'haeseleer is officieel benoemd tot burgemeester van Ninove, dat besliste minister Hilde Crevits vandaag. Hij legde al de eed af in de gemeenteraad, maar de procedure is pas afgerond als de gouverneur de eed ontvangt. Dat kan nu, omdat Crevits groen licht heeft gegeven. D'haeseleer wordt de eerste Vlaams Belang-burgemeester van Vlaanderen, tenzij het onderzoek naar verkiezingsfraude nog roet in het eten gooit.