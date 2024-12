Guy D'haeseleer in Ninove ingezworen als eerste VB-burgemeester van Vlaanderen

In Ninove is gisteravond de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Een historisch moment. Want het is het eerste gemeentebestuur in ons land onder leiding van een uiterst rechtse burgemeester. /// AMBI 11 SEC /// Alle 35 verkozen raadsleden, de schepenen, en burgemeester Guy D'haeseleer legden de eed af. Zijn partij Forza Ninove haalde op 13 oktober een monsterscore van 47,4 procent. Genoeg voor een absolute meerderheid van 18 op 35 zetels. Het hele schepencollege bestaat dus uitsluitend uit verkozenen van Forza Ninove. Ilse Malfroot, Rudy Corijn, Werner Somers, Pascal Schietecat, Evi Bické, Dany Goessens, en Malika Sclacmender legden om beurt de eed af bij hun nieuwe burgemeester.