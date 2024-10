Guy D'haeseleer (Forza Ninove) over beschuldigingen van mogelijke verkiezingsfraude met volmachten: "Wij hebben niet actief volmachten geronseld"

Het parket van Oost-Vlaanderen voert in Ninove een onderzoek naar de mogelijke verkiezingsfraude tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen zondag. Forza Ninove van grote winnaar Guy D'haeseleer zou er actief volmachten hebben geronseld. Zo is sprake van valse doktersbriefjes. Volgens de collega's van De Morgen zag de voorzitter van het stembureau dat hetzelfde doktersattest voor vier verschillende volmachten werd gebruikt. Guy D'haeseleer zat gisteren in de TV Oost studio. Hij ontkent het actief ronselen van de volmachten en beweert niks af te weten van mogelijke fraude.