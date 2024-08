Guy D'haeseleer (Forza Ninove) gaat voor absolute meerderheid in oktober: "Het moment is aangebroken"

Het moment is aangebroken om het cordon sanitaire in de prullenmand te gooien. Dat zegt Guy D'haeseleer, de kopman van Forza Ninove. Hij heeft zijn lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober klaar. Zes jaar geleden behaalde Forza een monsterscore van 40 procent. De absolute meerderheid in Ninove, dat is de ambitie. Forza trekt trouwens naar de kiezer met drie parlementsleden, én 18 nieuwe gezichten.