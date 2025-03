Guy D'haeseleer alweer aan de slag na slagboom-incident op Aalst Carnaval: "Ik ga nooit meer onder een slagboom lopen"

Voor één iemand werd het alvast een editie die hij niet snel zal vergeten. Guy D'haeseleer, de burgemeester van Ninove, zal deze ochtend opgestaan zijn met hoofdpijn. Niet omdat hij gisteren te diep in het glas had gekeken. Maar wel omdat hij heel ongelukkig een slagboom op zijn hoofd heeft gekregen. En het was goed raak. Een flinke hoofdwonde en een ziekenhuisbezoek hield hij er aan over. Maar vandaag stond hij alweer paraat in zijn stad, met zes hechtingen in zijn voorhoofd.