Medische redenen dwingen Guido De Padt om morgen te stoppen als burgemeester van Geraardsbergen

Heeft u ooit al van de mopsvleermuis gehoord? Dat is niet zo erg, mocht dat niet zo zijn, want het is een van de meest zeldzame vleermuissoorten in ons land. In Vlaanderen vind je dat type vleermuis nergens, behalve dan in het Waasland. Deze zomer zijn er opnieuw vier kraamkolonies ontdekt, onder meer in Stekene en Moerbeke-Waas. Hoe het komt dat de mopsvleermuis enkel in het Waasland terug te vinden, is voor onderzoekers één groot raadsel.