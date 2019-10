Guido De Padt (Open Vld): "Geraardsbergen onder financiële druk, maar niet in slechte papieren"

Na onder meer Sint-Niklaas en Zottegem voert ook de stad Geraardsbergen het Diftar-afvalsysteem in. Dat heeft de gemeenteraad gisteravond beslist. De nieuwe vorm van huisvuilophaling moet de afvalberg verminderen. Tegelijk is het goed voor de stadskas, zegt het stadsbestuur. Geraardsbergen voelt al maanden financiële druk. De inwoners kregen een belastingsverhoging te slikken en de stad voerde ook al enkele forse besparingen door, zoals de sluiting van de materniteit en het openluchtzwembad. Maar het stadsbestuur ontkent dat het in slechte financiële papieren zit.