Guerrillakunst in Wetteren

In Wetteren heeft de kunstacademie gisterenavond een guerrilla-actie uitgevoerd. Niet uit protest, maar om zichzelf bekend te maken bij het grote publiek. De vernieuwde Kunstacademie Wetteren is een fusie van drie academies in de gemeente. Om de samensmelting in de verf te zetten, zijn er op honderden plaatsen kunstwerken aangebracht. De vernieuwde Kunstacademie heeft ook nieuw onderdak gevonden, in een oude kousenfabriek op de Cordonniersite.