GTI Beveren tijdelijk ontruimd na gasgeur

In het centrum van Beveren is deze voormiddag een middelbare school tijdelijk ontruimd. Enkele leerkrachten van het GTI Beveren hadden in de school een gasgeur waargenomen. Uit voorzorg moest het gebouw worden ontruimd. De brandweer kwam ter plaatse om metingen te doen, maar kon niets vinden. Op het moment van de ontruiming waren er bijna geen leerlingen aanwezig, maar wel een heleboel leerkrachten. Rond half 11 was het weer veilig voor hen om terug naar binnen te gaan. De milieudienst van de gemeente zal nog ter plaatse komen om te bekijken of ze de oorzaak van de geur kunnen achterhalen.