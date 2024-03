GTI Beveren is klaar voor de toekomst, 14 nieuwe praktijklokalen en sporthal erbij: "Regio heeft nood aan technische profielen"

In Aalst komen er 145 plaatsen bij in het secundair onderwijs, dankzij een nieuw gebouw voor het Sint-Maarteninstituut. In de schaduw van de Sint-Jozefkerk opent het SMI zes nieuwe klaslokalen. En dat is broodnodig. Momenteel telt de school meer dan 1.000 leerlingen, en dat aantal willen ze in de toekomst uitbreiden. De directie wil ook inspelen op meer duurzaamheid, met enkele technische snufjes in de lokalen en de vergroening van de speelplaats. Ook de gezondheid van de leerlingen en de werknemers staat centraal, want de school heeft geïnvesteerd in een eigen fitnessruimte.