Het nieuwe schooljaar is er gelukkig één met haast geen coronaregels meer. In het middelbaar onderwijs mogen de mondmaskers af tijdens de les. Kinderen in het basisonderwijs moeten er geen meer dragen. Vorig schooljaar moest dat wel nog voor die van het vijfde en zesde leerjaar. Ook voor de leerkrachten in het basisonderwijs valt die verplichting tijdens het lesgeven weg. Wanneer ze vooraan aan het bord staan tenminste. Wanneer ze rondlopen in de klas, dan moet het masker wel nog op.