GRUP moet toekomst van Ouden Doel als woonbestemming vrijwaren

In Ninove heeft het gisteravond gebrand in een huis aan de Brakelsesteenweg. De brand ontstond rond 9 uur in de keuken op het gelijkvloers. Het vuur verspreidde zich razendsnel via de dampkamp naar het dak. De precieze oorzaak van de brand is nog niet helemaal duidelijk. Het vuur was wel snel onder controle, en er raakte gelukkig niemand gewond. De woning is door de hevige brand voor lange tijd wel onbewoonbaar. Het gezin zou worden opgevangen door familie.