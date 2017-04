Grote verkeershinder op E17 en E34 na zwaar ongeval in Kennedytunnel

Het verkeer op de E17 tussen Sint-Niklaas en Lokeren is vanmorgen in beide richtingen heel erg chaotisch verlopen. Oorzaak was een ongeval dat zich rond half acht voordeed in de richting van Gent, net voor het parkeerterrein in Waasmunster. Daar had een chauffeur een overstekend hert niet kunnen ontwijken. Het dier overleefde de klap niet. In de staart van de file, die op dat moment was ontstaan, reden vervolgens vier voertuigen op elkaar in. Eén auto ging daarbij over de kop. De bestuurder bleef als bij wonder ongedeerd, een andere chauffeur is wel gewond geraakt.