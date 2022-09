Grote veiligheidsactie in stationsbuurt Denderleeuw

Ook in Denderleeuw heeft de lokale politie, in samenwerking met de spoorwegpolitie en Securail, controles gehouden in de stationsomgeving. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Ook in juni was er al eens een grote controle. De actie concentreert zich op drie gebieden. Securail controleert of pendelaars een geldig vervoersbewijs hebben. De spoorwegpolitie controleert de mensen op de perrons. En de lokale politie doet controles naar overlast, drugs en verboden wapendracht in de stationsbuurt. De stationsomgeving in Denderleeuw had vroeger een slechte reputatie. De overlast is de laatste jaren afgenomen, maar er is nog altijd een groot onveiligheidsgevoel. En dat wil de burgemeester aanpakken.