Grote rookpluim boven Sint-Niklaas door brand in kippenbedrijf

Boven Sint-Niklaas hangt momenteel een enorme zwarte rookpluim als gevolg van een zware brand in een kippenbedrijf in de Weverstraat. De hulpdiensten zijn er massaal ter plaatse, maar de brand is nog niet onder controle. Zowel de Weverstraat als Heimolenstraat zijn afgesloten voor alle verkeer. Het stadsbestuur vraagt iedereen in de omgeving de weg vrij te houden voor de hulpdiensten. Omwonenden krijgen ook het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De rookpluim is kilometers ver in de omtrek waar te nemen. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws om 18.30 uur.