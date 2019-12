De fel gecontesteerde hoofden van de joodse figuren, die te zien waren in de Aalsterse carnavalsstoet begin dit jaar, zullen ook in de volgende stoet meerijden. Een carnavalsgroep heeft de poppen overgekocht en zal ze hergebruiken in februari. U kent het verhaal intussen. De karikaturen deden heel wat stof opwaaien, zowel in binnen- en buitenland. De joodse gemeenschap voelde zich beledigd, waarna de UNESCO ermee dreigde Aalst Carnaval van de erfgoedlijst te halen. Of de poppen tijdens de volgende editie van Aalst Carnaval opniéuw controverse zullen veroorzaken, is twijfelachtig. Wellicht krijgen ze allemaal een make-over.