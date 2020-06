En van de fiets stappen we over in de auto, een milieuvriendelijk elektrische exemplaar dan nog wel. Vijftien steden en gemeenten in het Zuiden van onze provincie beschikken vanaf vandaag elk over drie elektrische deelwagens. Autodelen is al een tijdje aan een opmars bezig. Toch was het aanbod in die regio, tot op vandaag dus, nog zeer beperkt. Onder meer in Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere en Geraardsbergen zou daar binnenkort dus wel eens verandering in kunnen komen.