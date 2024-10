Grote Markt Aalst helemaal klaar voor prinsenverkiezing, ook veiligheidsdiensten op scherp

De Prinsenverkiezing gaat voor de derde keer door op de Grote Markt. Daar verwachten ze duizenden carnavalisten. Dat is meer dan andere jaren, want er zijn deze keer dus vier kandidaten. Op de Grote Markt zijn ze al een hele week bezig met de bouw van het podium voor de kandidaten en de tenten voor de toeschouwers. De organisatoren vragen om niet te laat te verzamelen op de markt. De show zelf start om acht uur en is live te zien bij ons op TV Oost. Ook online en op onze socials zullen heel wat beelden en reacties te zien zijn van tijdens en na de show.