Grote industriebrand in Temse en volledige stroomonderbreking, advies voor ramen en deuren gesloten te houden

Op dit moment woedt er een hevige brand in het industriepark van Temse en de gemeente zit zonder stroom. De brand vindt plaats bij Isopanel, in de Haverheidelaan, een bedrijf dat isolatiemateriaal maakt voor voedingsbedrijven en de farmaceutische industrie. De hulpdiensten zijn aanwezig. Er is veel rookontwikkeling. De rookpluim is van kilometers ver te zien. De gemeente Temse heeft een crisiscel bijeengeroepen. Er wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden, en ventilatiesystemen uit te schakelen. Later meer hierover in het TV Oost Nieuws of via www.tvoost.be.