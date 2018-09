Grote hinder door werken op E17 en E40 in Zwijnaarde

Aan de verkeerswisselaar van de E17 en de E40 in Zwijnaarde is vanmorgen de tweede fase ingegaan van de wegenwerken. Het Agentschap Wegen en Verkeer is volop bezig met een grondig onderhoud van de E40 tussen de verkeerswisselaar en Sint-Denijs-Westrem. De aannemer vernieuwt het wegdek in de richting van de kust. Het verkeer rijdt in beide richtingen over twee versmalde rijstroken. Wie vanop de E17 richting kust wil rijden, moet omrijden via de R4. Wegen en verkeer raadt de weggebruiker dan ook aan om de zone zo veel mogelijk te mijden en gebruik te maken van alternatieve vervoersmiddelen. De tweede fase loopt af op 6 oktober.