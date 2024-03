'Grote geefdag' in kringwinkels groot succes: "Kledij, keukenspullen, puzzels, alles is welkom"

Het was dit weekend over de koppen in de kringwinkels in onze streek. Want het was gisteren de 'Grote Geefdag'. Kringwinkels roepen dan op om oude spullen niet zomaar naar het recyclagepark te doen, maar het een tweede leven te geven in de kringwinkel. Het gaat dan vooral om oud speelgoed, keukengerief en kledij. Die oproep werd massaal gevolgd. Ook in Den Azalee in Sint-Niklaas.