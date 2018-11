In Sint-Niklaas werden jongeren zondag ondergedompeld in de magische wereld van de wetenschap, en dat op de campus van de Odisee hogeschool. Hetzelfde gebeurde op nog 96 andere locaties in Vlaanderen en in Brussel. De Vlaamse Overheid wil met dit jaarlijks wetenschapsfeest de interesse van de schoolgaande jeugd opwekken voor een opleiding in een wetenschappelijke of technische richting.