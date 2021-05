In Meldert, bij Aalst, is een groep wandelaars deze ochtend begonnen aan een bedevaart richting de Antwerpse stad Geel. Om 7 uur verzamelden de bedevaarders aan de heilige Dymphnakapel. Eerst was er een korte toespraak en een bezinningsmomentje, en dan kon de bende vertrekken. Zoals u gisteren al kon zien in ons nieuws trekt de groep naar Geel in de hoop daar een nieuw beeld te vinden van de heilige Dymphna, voor hun kapel. Daarnaast vragen ze ook aandacht voor het mentaal welzijn van alle mensen. Zeker in deze voor velen moeilijke en vaak ook eenzame tijden.