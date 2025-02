'Grootste verloren voorwerp' staat geregistreerd bij de gemeente Sint-Gillis-Waas

In Sint-Gillis-Waas staat een kraan van 10 meter lang ingeschreven in het gemeenteregister van de verloren voorwerpen. De kraan staat al minstens 11 jaar langs de weg geparkeerd in het industrieterrein. Ze is er achtergelaten door een aannemer uit Boom die in 2003 failliet ging. Van die aannemer ontbreekt elk spoor. Burgemeester Koen Daniëls wil dat ze verdwijnt en zocht daarom een creatieve oplossing: de kraan is nu geregistreerd als verloren voorwerp.