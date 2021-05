Grootste roofvogel van Europa gespot boven het Waasland

De provinciale domeinen in onze streek zetten zich stilaan schrap voor coronazomer nummer twee. In twee parken verandert er één en ander. In domein Nieuwdonk in Overmere moet je voortaan reserveren én betalen om te zwemmen in de zwemvijver. Ook in De Ster in Sint-Niklaas moet je deze zomer vooraf reserveren. De toegang tot het park was er al betalend. De nieuwe regels moeten chaotische volkstoelopen zoals vorige zomer voorkomen.