Economie Grootste problemen bij Brantano van de baan door ticketsysteem

Ook bij het personeel van de verschillende vestigingen van Brantano is er nog altijd heel veel onzekerheid. Welke winkels worden overgenomen en welke niet, dat is allemaal nog niet duidelijk. En die onzekerheid is moordend voor het personeel. Ze proberen zich nu dubbel en dik te plooien in de hoop dat hun filiaal toch open mag blijven. Ook in Sint-Niklaas. Daar werken ze nu met een ticketsysteem om de lange wachtrijen tegen te gaan.