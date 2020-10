Overmorgen starten de langverwachte werken aan de gedempte Dender in Dendermonde. De stad gaat daar een park aanleggen, in afwachting van grotere werken waarbij de waterloop weer zal worden opengelegd. Eigenlijk moesten de werken al begin dit jaar van start zijn gegaan, maar daar heeft COVID-19 anders over beslist. De gedempte Dender is nu nog een kale, grijze vlakte. Dendermonde wil de rivier weer laten uitgraven, zodat het water weer richting de Schelde stroomt, zoals vroeger. Maar die werken liggen in handen van de Vlaamse Waterweg en zijn helaas voor de stad geen prioriteit. In afwachting van het project, maakt het stadsbestuur het stukje niemandsland alvast groener. Er komt een park met speeltuigen en een standbeeld. De zogenoemde "Groene Dender" zou toch enkele jaren moeten meegaan. De aannemer begint vrijdag met de grondwerken.